Spotify Aylık Aktif Kullanıcı Sayısında Tarihi Zirveye Ulaştı!

Dijital müzik pazarının en büyük oyuncularından Spotify, 2025’in son çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 751 milyona çıkarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tablo, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11’lik kayda değer bir büyümeye işaret ederken, bir önceki çeyrekte ölçülen 713 milyonluk seviyenin de net biçimde aşıldığını gösteriyor.

Premium Abonelikler ve Yapay Zeka Etkisi Öne Çıkıyor

Spotify’ın raporu, büyümenin yalnızca ücretsiz kullanıcılarla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Premium abone sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artarak 290 milyon seviyesine yükseldi. Bölgesel dağılımda Avrupa %36 ile ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika %25 payla onu takip ediyor.

Şirketin Eş CEO’su Gustav Söderström, bu ivmenin arkasında yapay zeka tabanlı kişiselleştirme sistemlerinin önemli rol oynadığını vurguladı. Spotify, son dönemde düşük kaliteli otomatik içerikleri platformdan ayıklayarak, sanatçı odaklı ve kürasyon kalitesini artıran yapay zeka çözümlerine ağırlık verdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, yıl sonuna damga vuran Spotify Özet kampanyası da büyümeye katkı sağladı. Kampanya, 300 milyondan fazla kullanıcı etkileşimi üretirken, 56 dilde yüz milyonlarca paylaşım ile bugüne kadarki en yüksek erişimine ulaştı. Bu veriler, Spotify’ın hem kullanıcı bağlılığını hem de küresel görünürlüğünü güçlendirdiğini ortaya koyuyor.