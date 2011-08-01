Spotify, Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Yaz Şarkılarını Açıkladı

Çevrimiçi müzik uygulaması olan Spotify, 2022 yılının yaz aylarında, Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen müzik listesini açıkladı. Dünya genelinde 2022 yazında 610 milyondan fazla kullanıcı tarafından Harry Styles’ın “As It Was” parçası dinlenirken, Türkiye’de ise yazın en çok dinlenen şarkısı elektronik pop grubu KÖFN’ün “Bi’ Tek Ben Anlarım” adlı çalışması oldu. 2022 yazının en çok dinlenen müzik listelerini aşağıda görebilirsiniz.
Türkiye’de En Çok Dinlenen 2022 Yaz Şarkıları
- Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
- Suçlarımdan Biri - Güneş
- Tutsak - Sefo
- İmdat - cakal
- Konum Gizli (feat. Murda)
- MERO, Murda
- ARASAN DA - UZI
- ISABELLE - Capo, Sefo
- Nerdesin - Ezhel
- 2T1BB - BEGE, Yung Ouzo
- Aşk Sadece Anlayana - Velet
- Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
- Diğer Yarım - ATE
- Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
- PAPARAZZI - UZI
- Bilir O Beni - Pinhani
- Mingoflalar - cakal
- Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
- GELMEZSEN GELME - Lvbel C5
- Ara - Zeynep Bastık
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
Dünyada En Çok Dinlenen 2022 Yaz Şarkıları
- As It Was - Harry Styles
- Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
- Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone
- Tití Me Preguntó - Bad Bunny
- Glimpse of Us - Joji
- Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo
- Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo
- Efecto - Bad Bunny
- Moscow Mule - Bad Bunny
- Heat Waves - Glass Animals
- PROVENZA - Karol G
- About Damn Time - Lizzo
- Late Night Talking - Harry Styles
- Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
- Te Felicito - Rauw Alejandro, Shakira
- STAY (with Justin Bieber) - Justin Bieber, The Kid LAROI
- Tarot - Bad Bunny, Jhay Cortez
- Bam Bam (feat. Ed Sheeran) - Camila Cabello, Ed Sheeran
- Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
- I Ain't Worried - OneRepublic
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