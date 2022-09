Spotify, Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Yaz Şarkılarını Açıkladı

Çevrimiçi müzik uygulaması olan Spotify, 2022 yılının yaz aylarında, Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen müzik listesini açıkladı. Dünya genelinde 2022 yazında 610 milyondan fazla kullanıcı tarafından Harry Styles’ın “As It Was” parçası dinlenirken, Türkiye’de ise yazın en çok dinlenen şarkısı elektronik pop grubu KÖFN’ün “Bi’ Tek Ben Anlarım” adlı çalışması oldu. 2022 yazının en çok dinlenen müzik listelerini aşağıda görebilirsiniz.

Türkiye’de En Çok Dinlenen 2022 Yaz Şarkıları

Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN

Suçlarımdan Biri - Güneş

Tutsak - Sefo

İmdat - cakal

Konum Gizli (feat. Murda)

MERO, Murda

ARASAN DA - UZI

ISABELLE - Capo, Sefo

Nerdesin - Ezhel

2T1BB - BEGE, Yung Ouzo

Aşk Sadece Anlayana - Velet

Gökyüzünü Tutamam - Can Koç

Diğer Yarım - ATE

Olmazlara İnat - Berkay Altunyay

PAPARAZZI - UZI

Bilir O Beni - Pinhani

Mingoflalar - cakal

Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk

GELMEZSEN GELME - Lvbel C5

Ara - Zeynep Bastık

Seni Dert Etmeler - Madrigal

Dünyada En Çok Dinlenen 2022 Yaz Şarkıları