HBO Max’te yayınlandığı ilk haftada milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak, büyük bir başarı yakalayan House of the Dragon dizisinin 1. sezon soundtrack müzik listesi paylaşıldı. Biliyorsunuz ki, beklendiği üzere dizi 2. sezondan da onay almıştı. Açıkçası, diziyi izleyenler sahnelerdeki müzikleri de merak ediyor olabilir.

Dizinin müzik bestecisi Bear McCreary’nin belirttiğine göre, 1. sezon soundtrack müzik listesi, dizinin temasına, hikâyesine göre hazırlanmış. Bear McCreary müzikleri bestelemek için senaryoyu defalarca kez okumuş ve üzerinde epey bir çalışmış.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin müziklerini besteleyen ünlü müzisyen Howard Shore’un yarattığı büyülü mirasa yakışacak bir tema hazırlamaya çalıştığını dile getiren Bear McCreary, ortaya dinlemesi keyifli bir liste çıkarmış gibi görünüyor. Listede ayrıca Howard Shore’un yeni ana tema müziği de var.

Merak edenler ve listeyi dinlemek isteyenler için Spotify ve diğer çevrimiçi müzik uygulamalarında bir liste mevcut. Biz de sizlerle o listeyi paylaşacağız.

House of the Dragon 1. Sezon Soundtrack Listesi