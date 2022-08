İlk bölüm prömiyeriyle Amerika’da 20 milyon seyirciyi aşan Game of Thrones dizisi House of the Dragon, beklenildiği üzere 2. sezon onayını aldı. Yayınlandığı ilk haftada izlenme rekorları kıran dizi, bir süre daha hayatımızda olacak gibi.

21 Ağustos’ta HBO ve HBO Max’te prömiyeri gerçekleşen dizide, Game of Thrones’dan 200 yıl öncesi anlatılıyor. Dizinin şu an kaç sezon süreceği kesin olarak bilinmiyor ancak House of the Dragon’u beğenen izleyiciler merak etmesin, dizi 2. sezonda da bizlerle olacak.

Peki, siz, HBO’nun “En çok izlenen orijinal dizi” tahtına oturan House of the Dragon’u izlediniz mi?