HBO, Harry Potter Dizisinin İlk Oyuncularını Açıkladı

HBO, J. K. Rowling’in tüm dünyada fenomen hâline gelen Harry Potter kitap serisini dizi formatına uyarlarken, ilk büyük oyuncu kadrosunu sonunda resmen duyurdu. Uzun süredir hem kitap hem film hayranlarının heyecanla beklediği bu gelişme, serinin büyülü dünyasına duyulan ilgiyi yeniden yükseltti.

Yeni Harry Potter Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Yeni dizide, Albus Dumbledore rolünde John Lithgow, Minerva McGonagall karakterinde Janet McTeer, Severus Snape rolünde Paapa Essiedu ve Rubeus Hagrid rolünde ise Nick Frost yer alacak. Ayrıca, Luke Thallon Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse ise Argus Filch karakterini canlandıracak. HBO'nun bu seçimleri, hem yetenekli hem de karaktere uygun oyuncularla projeye güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.

Harry, Ron ve Hermione için henüz oyuncular belli olmasa da, geçtiğimiz sonbaharda başlatılan açık seçmelere 30 binden fazla başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor. HBO, dizinin kitaplara sadık kalacağını ve her sezonun büyücülük dünyasını derinlemesine işleyeceğini vurguluyor. Bu güçlü oyuncu kadrosuyla Harry Potter evreni, ekranlarda yepyeni bir soluk kazanacak gibi görünüyor.