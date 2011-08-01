Aylardır beklenen gelişme sonunda gerçekleşti. Prime Video’nun en çok izlenen yapımlarından biri olan popüler dizisi Fallout, ikinci sezon için ilk fragmanını paylaştı. Yeni tanıtımla birlikte dizinin 17 Aralık’ta izleyiciyle buluşacağı kesinleşti.

Hikâye, ilk sezonun bıraktığı yerden devam ediyor. Vault’tan çıkan Lucy (Ella Purnell), bu kez Mojave’nin çorak topraklarında zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Fragman, oyun serisinde önemli yere sahip olan New Vegas’ın diziye dahil edildiğini de ortaya koyuyor.

Yapımcılığını Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un üstlendiği dizi, sekiz bölümden oluşacak ve haftalık olarak Prime Video’da yayımlanacak. Başroldeki Ella Purnell’e; Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan ve Moisés Arias eşlik edecek.

Bethesda’nın ünlü oyun serisinden uyarlanan dizi, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Kıyamet sonrası atmosferi mizah ve aksiyonla harmanlayan yapım, 2. sezonda New Vegas ile beklentileri daha da yükseltiyor.

Fallout 2. Sezon Fragman İzle