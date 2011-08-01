Steam'den Ücretsiz İçerik Sürprizi!

Steam kullanıcıları, Total War: Warhammer serisi için yayınlanan yeni karar ile birlikte önemli bir ayrıcalığa kavuştu. Creative Assembly'nin duyurduğu güncelleme sayesinde, serinin ilk iki oyunundan herhangi birine sahip olan herkes, üçüncü oyunun devasa modu olan Immortal Empires moduna ücretsiz erişim elde ediyor. Bu karar, strateji oyunu tutkunları için büyük bir sürpriz yarattı.

Ücretsiz Erişim Nasıl Çalışıyor?

Yeni düzenlemeyle birlikte, Total War: Warhammer 1 ya da 2 sahibi kullanıcıların Steam kütüphanesine, Warhammer 3 otomatik olarak ekleniyor. Kullanıcılar oyunu indirerek doğrudan Immortal Empires moduna giriş yapabiliyor.

Böylece devasa birleşik harita, ilk iki oyunda sahip olunan tüm ırklar, lordlar ve DLC içerikleriyle birlikte kullanılabiliyor. Üstelik bu mod, yedi kişiye kadar ortaklaşa (co-op) oynanış da sunuyor.

Ancak bu erişimin bazı sınırları bulunuyor. Ücretsiz erişim yalnızca Immortal Empires içeriğini kapsıyor; Warhammer 3 ile gelen yeni ırklar, efsanevi lordlar ve Realm of Chaos hikâye kampanyası ücretsiz pakete dahil değil. Bu içeriğe tamamen sahip olmak isteyen oyuncuların Warhammer 3 Yükseltme Paketi satın alması gerekiyor.

Buna rağmen, yalnızca ilk iki oyuna sahip olan kullanıcılara sunulan bu geniş içerik, Steam topluluğunda oldukça olumlu karşılandı. Seriyi daha önce deneyen ancak üçüncü oyuna geçiş yapmayan oyuncular için bu güncelleme, serinin en büyük haritasını keşfetme fırsatı sunuyor.