EA Sports FC 26, PlayStation'da Yüzde 50 İndirimle Satışta

PlayStation Store’da başlatılan kapsamlı “Kasım Tasarrufları” kampanyası kapsamında, futbol serisinin son halkası EA Sports FC 26, kullanıcıların en çok dikkatini çeken yapımlardan biri oldu. Oyunun Standart Sürümü, PS4 ve PS5 için yüzde 50 indirimle satışa sunuldu ve fiyatı 2.899 TL’den 1.449 TL’ye düşürüldü. EA Play üyeleri ise ek avantajla oyunu 1.304 TL karşılığında satın alabiliyor.

EA Sports FC 26 %50 İndirimli!

PlayStation’ın indirim dönemine güçlü bir giriş yaptığı bu kampanya, özellikle futbol oyunu tutkunlarına önemli bir fırsat sağlıyor. Standart sürümde büyük bir indirim uygulanırken, Ultimate Edition için şu anda herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Kampanyanın 2 Aralık saat 03.00’e kadar devam edeceği açıklandı.

PlayStation cephesindeki bu indirimin ardından gözler Xbox ve PC platformlarına çevrilmiş durumda. Her ne kadar bu iki platformda şu an bir indirim bulunmasa da, sektör kaynaklarına göre önümüzdeki günlerde yüzde 50 civarında benzer bir kampanyanın başlatılması bekleniyor.

Kampanya boyunca EA Sports FC 26’nın dijital satışlarında ciddi bir artış yaşanması öngörülürken, serinin yeni oyunu özellikle kariyer modu, gerçekçi oynanış dinamikleri ve geliştirilmiş yapay zekâ unsurlarıyla dikkat çekiyor. Oyun severler için kısa süreli bu fiyat avantajı önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.