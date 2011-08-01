Xbox Black Friday İndirimleri Resmen Başladı!

Microsoft, yılın en büyük kampanyalarından biri olan Xbox Black Friday indirimlerini erişime açtı. Bugün başlayan kampanya kapsamında yüzlerce popüler oyun, %90’a varan indirimlerle satışa sunuldu. Hem Xbox konsollarında hem de PC tarafında geçerli olan fırsatlar, geniş bir oyun yelpazesini kapsıyor.

Öne Çıkan Fiyatlar ve Kampanya Süreci

İndirim dönemi 3 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre boyunca özellikle Hogwarts Legacy, Marvel’s Guardians of the Galaxy ve Mortal Kombat 11 gibi büyük yapımlarda dikkat çekici fiyat düşüşleri öne çıkıyor.

Ayrıca Call of Duty: Black Ops 6 gibi yeni çıkan oyunlarda da ciddi indirimler uygulanmış durumda. Oyun kütüphanesini büyütmek isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Kampanya dahilindeki diğer tüm indirimli oyunlara Xbox mağazası üzerinden ulaşılabilir. Listeye bakıldığında Hogwarts Legacy’nin %85, Guardians of the Galaxy’nin %85 ve Mortal Kombat 11’in %90 indirim alması özellikle dikkat çekiyor. Bunun yanında Forza Horizon 5, GTA 5 Enhanced, DOOM: The Dark Ages ve Final Fantasy XVI gibi yapımlar da büyük indirimlerle yer alıyor.

Oyun dünyasında merakla beklenen bu kampanya, hem yeni çıkan yapımlara hem de yıllardır popülerliğini koruyan oyunlara daha uygun fiyatlarla ulaşma fırsatı sunuyor.

Xbox Black Friday İndirimleri