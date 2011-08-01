Tencent, Oyun Gelirinde Yeni Bir Rekora İmza Attı

Çinli teknoloji devi Tencent, oyun sektöründeki etkisini daha da pekiştirdi. Bloomberg’in yayımladığı son rapora göre şirket, geçtiğimiz yılı 10 milyar doları aşan oyun geliri ile tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu başarıda, CEO Michelle Liu tarafından yürütülen veri odaklı yönetim modeli büyük rol oynuyor.

Tencent’in yükselişinin arkasındaki strateji

Michelle Liu, şirketin stüdyolara yalnızca finansal destek vermediğini, aynı zamanda geliştirme aşamalarına “stratejik yönlendirme” sağladığını belirtiyor.

Liu’nun ifadesiyle: “Her şeyi kendi başlarına yapabilselerdi bize ihtiyaçları olmazdı.” Tencent, sahip olduğu dev analiz altyapısı sayesinde stüdyoların projelerini daha verimli şekilde şekillendirmelerine katkı sunuyor.

Bu yaklaşım, özellikle 2025’te çıkan iki önemli oyunda kendini gösterdi:

Dune: Awakening - Funcom: Tencent’in “tek projeye odaklanın” tavsiyesi sonrası oyun, stüdyonun tarihindeki en güçlü lansmanı gerçekleştirdi.

Tencent’in “tek projeye odaklanın” tavsiyesi sonrası oyun, stüdyonun tarihindeki en güçlü lansmanı gerçekleştirdi. Dying Light: The Beast - Techland: Techland kurucusu Pawel Marchewka, Tencent’in projeye “kritik bir dış bakış açısı” kattığını söyledi. Oyun yalnızca Steam’de 1 milyonun üzerinde satış elde etti.

Tencent, Ubisoft ve Vantage Studios ile yaptığı yeni ortaklıklarla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.