GTA 6 Online Ücretsiz mi Olacak? Yeni Sızıntı Heyecanlandırdı!

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) hakkında yeni bir iddia, özellikle çevrim içi modun ücretsiz olabileceği yönünde büyük ses getirdi. RockstarINTEL tarafından paylaşılan bilgilere göre, Take-Two Interactive’in iç kaynaklarından biri, şirketin “GTA 6 Online” modunu free-to-play yani ücretsiz oynanabilir şekilde sunmayı değerlendirdiğini öne sürdü.

Bu yaklaşım, Call of Duty: Warzone gibi başarılı ücretsiz oyun modellerinden ilham alınarak daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşma amacı taşıyor olabilir.

GTA 6 Online Ücretsiz mi?

Sızan bilgilere göre Take-Two, ücretsiz modelin yanı sıra oyunun tam sürümünü satın alan oyuncular için özel avantajlar da planlıyor. “Founders Edition” adı altında sunulacağı iddia edilen bu özel sürüm, oyun içi bonuslar, kozmetik eşyalar ve erken erişim hakları gibi ayrıcalıklar içerebilir. Böylece şirket, hem ücretsiz oyuncu topluluğunu genişletmeyi hem de ücretli oyunculara özel bir değer sunmayı hedefliyor.

Ancak bu iddialar, Take-Two CEO’su Strauss Zelnick’in geçmiş açıklamalarıyla çelişiyor. Zelnick, daha önce yaptığı konuşmalarda ücretsiz modellerin şirketin felsefesine uygun olmadığını, bunun yerine “değerli içerik” sunmayı hedeflediklerini belirtmişti. Bu nedenle, GTA 6 Online’ın gerçekten ücretsiz olup olmayacağı konusu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Bazı kaynaklara göre, GTA 6 Online oyunun ana senaryosundan bağımsız bir tarihte çıkabilir. Böylece Rockstar, hem hikâye modunu ücretli tutarak gelir elde etmeye devam edebilir hem de çevrim içi kısmı ücretsiz sunarak kitlesini büyütebilir. Bu strateji, özellikle mikro ödemeler ve oyun içi satın alımlar üzerinden gelir sağlama planlarıyla desteklenebilir.

Henüz Rockstar Games veya Take-Two tarafından resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak sektör analistleri, bu sızıntıların doğru çıkması hâlinde GTA 6’nın oyun ekonomisinde büyük bir değişim yaratabileceğini düşünüyor. Oyuncular ise “GTA 6 Online ücretsiz mi olacak?” sorusunun yanıtını sabırsızlıkla bekliyor.