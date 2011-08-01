ChatGPT - Gemini Yarışı Kızışıyor: OpenAI Kırmızı Alarma Geçti!

Yapay zeka alanında üstünlük yarışı hızlanırken ChatGPT’nin uzun süredir devam eden liderliği ciddi şekilde zorlanmaya başladı. OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcı artışındaki yavaşlama ve rekabet baskısı nedeniyle şirket içinde “acil durum” ilan etti. Sensor Tower verilerine göre ChatGPT, Ağustos-Kasım 2025 arasında yalnızca %6 büyüyerek 810 milyon kullanıcıya çıktı.

Google Gemini yükselişte: OpenAI kırmızı alarma geçti

Aynı dönemde Google’ın yapay zeka platformu Gemini, %30’luk bir büyüme yakalayarak piyasadaki dengeleri sarstı. Altman bunun üzerine reklam planlarını askıya alıp tüm odağı ChatGPT’nin temel işlevlerini geliştirmeye çevirdi.

Google’ın kasım ayında tanıttığı Gemini 3, önemli testlerde 37.4 puan alarak OpenAI’nin GPT-5 Pro modelini geride bıraktı. Bu tablo karşısında OpenAI’nin GPT-5.2 sürümünü planlanandan erken, 9 Aralık civarında yayınlamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

ChatGPT hala pazarın yarısından fazlasını elinde tutsa da son üç ayda 3 puan pazar kaybı yaşandı. Şirket aynı zamanda Microsoft raporlarına göre 2025’in üçüncü çeyreğinde 11.5 milyar dolar zarar açıkladı. Analistler, toplam zararın 2029’a kadar 140 milyar dolara çıkabileceğini öngörüyor. Buna karşılık Google, her çeyrek yaklaşık 30 milyar dolar kâr elde etmeyi sürdürüyor.

Gemini’nin büyümesinde özellikle viral hale gelen Nano Banana görsel oluşturma özelliği büyük rol oynadı ve kullanıcı etkileşimleri mart ayından bu yana %120 arttı. Google, ekim itibarıyla platformun 650 milyon aylık kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Yapay zeka yarışında dengeler hızla değişirken gözler şimdi OpenAI’nin yeni hamlesi olacak GPT-5.2’nin sağlayacağı etkiye çevrilmiş durumda.