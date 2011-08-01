Adobe, Ücretsiz Photoshop Kullanım Dönemini Başlattı!

Adobe, tarayıcı üzerinden çalışan Photoshop Web için dikkat çeken yeni bir kampanya duyurdu. Şirket, kullanıcıların bu sürüme tam 12 ay boyunca ücretsiz erişebileceğini bildirdi. Böylece hiçbir ödeme bilgisi gerektirmeden profesyonel düzenleme araçlarına ulaşmak mümkün hâle geliyor. Özellikle grafik tasarım, fotoğraf düzenleme ve hızlı içerik üretimi için web sürümünün sunduğu pratik kullanımın daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

Photoshop Web: Ücretsiz Erişim ve Yapay Zekâ Destekli Araçlar

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Chromium tabanlı tarayıcılarla uyumlu Photoshop eklentisini yüklemesi yeterli oluyor. Eklenti kurulduktan sonra kullanıcılar, hiçbir kart bilgisi girmeden 12 aylık ücretsiz üyeliklerini hemen aktifleştirebiliyor.

Web sürümünün, masaüstü versiyonuyla yarışacak kadar geniş araç seçenekleri sunduğu ve özellikle bulut tabanlı çalışma kolaylığıyla öne çıktığı belirtiliyor.

Photoshop Web'in en dikkat çeken yönlerinden biri de, Adobe’nin son dönemde geliştirdiği yapay zekâ destekli düzenleme araçlarının bu sürümde de yer alması.

Akıllı seçim araçları, otomatik dolgu özellikleri ve üretken yapay zekâ tabanlı düzenleme seçenekleri, tarayıcı üzerinden çalışan bu versiyonu oldukça güçlü kılıyor.

Adobe’nin bu kampanya ile amacı, hem web tabanlı yazılımlarının kullanımını artırmak hem de Creative Cloud ekosistemine daha fazla kullanıcı çekmek olarak değerlendiriliyor.