Yeni Apple CEO'su Kim Olacak? Gözler John Ternus'ta!

Apple cephesinde uzun süredir beklenen liderlik değişimi artık sessiz sedasız daha somut hale geliyor. Şirketin donanımdan sorumlu üst düzey yöneticisi John Ternus, Bloomberg tarafından Tim Cook’un halefi olarak öne çıkarıldı. Bu adaylık sadece rastgele bir tercih değil; Apple’ın yönünü, ürün felsefesini ve inovasyon odağını nasıl şekillendireceğinin de bir göstergesi.

Tim Cook Döneminin Sonu mu Geliyor?

Tim Cook, 2011’den beri Apple’ın liderliğini üstlenmiş durumda. Bu süre zarfında şirket, finansal başarı hikâyesi yazdı: tedarik zinciri stratejilerinden hizmet gelirlerine kadar pek çok alanda büyüme yakaladı.

Ancak zaman zaman ürün inovasyonu eksikliği ve risk almama eleştirileri de gündeme geldi. Şimdi, Cook’un 65 yaşına yaklaşmasıyla birlikte, Apple yeni bir döneme kapı aralamaya hazırlanıyor.

John Ternus Kimdir?

John Ternus, 2001’den beri Apple’da görev yapan bir mühendis - kariyeri donanım geliştirme projelerinin tam kalbinden geçti. 2021 yılından beri Apple’ın Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor.

Onun teknoloji ve tasarım diline hâkimiyeti, iPhone, iPad, Mac ve AirPods gibi ürünlerin yaratım süreçlerinde kritik rol oynamış olmasıyla biliniyor. Mark Gurman’ın analizlerine göre, Apple iletişim ve pazarlama ekipleri onu kademeli olarak daha görünür hâle getirerek “ön plana çıkarıyor.”

Eğer Ternus CEO koltuğuna geçerse, Apple’ın odağı yeniden ürün mühendisliği ve donanım yenilikleri yönüne kayabilir. Cook yönetiminde şirket, finansal istikrarı ve hizmet gelirlerini ön plana çıkarmıştı. Ternus altında ise şirketin radikal donanım hamleleri, yapay zeka entegrasyonları ve Vision / otomotiv projeleri gibi büyük girişimlerin ivme kazanması beklenebilir.