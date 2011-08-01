Perplexity AI, Comet Tarayıcısını Ücretsiz Olarak Yayınladı

Perplexity AI, yapay zekâ destekli tarayıcısı Comet’i dünya genelinde ücretsiz olarak kullanıma açtı. Daha önce yalnızca aylık 200 dolarlık Perplexity Max abonelerine sunulan tarayıcı, kısa sürede milyonlarca kişinin bekleme listesine girmesine neden olmuştu. Şu an ise herkesin kullanımına açılmış durumda.

Comet Tarayıcısı Artık Tamamen Ücretsiz

Comet, kullanıcıların internette arama yapmasına, sekmeleri düzenlemesine, e-posta tasarlamasına ve alışveriş yapmasına yardımcı oluyor. Bu adım, şirketin Google, OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerine karşı daha fazla kullanıcı çekmesini hedefliyor.

Şirket, yakın zamanda mobil sürüm ve aynı anda çoklu görev yapabilen Background Assistant özelliğini de kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.