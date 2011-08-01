Spotify, Sanatçılara Ödenen Toplam Telif Tutarını Paylaştı

Dijital müzik platformu Spotify, müzik sektöründeki gelir akışını daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlayan Loud & Clear raporunun güncel verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre şirket, yalnızca 2025 yılı içinde 11 milyar doların üzerinde telif ödemesi gerçekleştirdi. Platformun kurulduğu günden bu yana sanatçılar, yapımcılar ve hak sahiplerine aktardığı toplam tutarın ise 60 milyar doları aştığı belirtildi.

Platformun iş modelinde, Premium abonelik gelirleri ve reklam kazançları önemli rol oynuyor. Elde edilen gelirin büyük bir bölümü telif sistemi üzerinden doğrudan hak sahiplerine aktarılıyor. Bu durum, dijital müzik ekonomisinin geleneksel satış modellerine göre çok daha farklı bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Spotify’ın paylaştığı verilere göre yapılan ödemeler; sanatçılar, söz yazarları, plak şirketleri ve dağıtımcılar arasında belirli lisans anlaşmalarına göre dağıtılıyor. Bu rakam, müzik streaming sektöründe tek yılda yapılan en yüksek ödemelerden biri olarak dikkat çekiyor.