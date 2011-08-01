Spotify, En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesini Paylaştı

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, en çok dinlenen sanatçıların bir listesini paylaştı. Düzenli aralıklarla dünya ve Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçıları paylaşan Spotify’ın bu yıl en çok dinlenen sanatçıları kimler? Listenin ilk sırasında kim var?

Açıklanan listeye göre dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı 12 Grammy ödülüne sahip olan Taylor Swift oldu. Bu ismin Türkiye’deki konumunda ise UZI var. Dünya genelinde ve Türkiye listesinde, en çok dinlenen sanatçıların listesini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Spotify Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesi

UZI

Lvbel C5

Semicenk

Sezen Aksu

BLOK3

Motive

Güneş

Ezhel

Mabel Matiz

Cakal

The Weeknd

Arem Ozguc

Arman Aydin

Heijan

Dedublüman

Emir Can İğrek

Mavi

Yüz Yüzeyken Konuşuruz

Sefo

Reynmen

Mavi Gri

Sagopa Kajmer

Muti

Simge

Dolu Kadehi Ters Tut

Lana Del Rey

Teoman

Cem Adrian

Duman

Müslüm Gürses

Reckol

Burak Bulut

Batuflex

Melike Şahin

Ati242

Madrigal

Taylor Swift

Ebru Gündeş

Mor ve ötesi

Sertab Erener

Spotify Dünyada En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesi