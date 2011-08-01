Spotify, En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesini Paylaştı

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, en çok dinlenen sanatçıların bir listesini paylaştı. Düzenli aralıklarla dünya ve Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçıları paylaşan Spotify’ın bu yıl en çok dinlenen sanatçıları kimler? Listenin ilk sırasında kim var?
Açıklanan listeye göre dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı 12 Grammy ödülüne sahip olan Taylor Swift oldu. Bu ismin Türkiye’deki konumunda ise UZI var. Dünya genelinde ve Türkiye listesinde, en çok dinlenen sanatçıların listesini hemen aşağıda bulabilirsiniz.
Spotify Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesi
- UZI
- Lvbel C5
- Semicenk
- Sezen Aksu
- BLOK3
- Motive
- Güneş
- Ezhel
- Mabel Matiz
- Cakal
- The Weeknd
- Arem Ozguc
- Arman Aydin
- Heijan
- Dedublüman
- Emir Can İğrek
- Mavi
- Yüz Yüzeyken Konuşuruz
- Sefo
- Reynmen
- Mavi Gri
- Sagopa Kajmer
- Muti
- Simge
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Lana Del Rey
- Teoman
- Cem Adrian
- Duman
- Müslüm Gürses
- Reckol
- Burak Bulut
- Batuflex
- Melike Şahin
- Ati242
- Madrigal
- Taylor Swift
- Ebru Gündeş
- Mor ve ötesi
- Sertab Erener
Spotify Dünyada En Çok Dinlenen Sanatçılar Listesi
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- The Weeknd
- Drake
- Lana Del Rey
- Feid
- KAROL G
- Morgan Wallen
- Peso Pluma
- SZA
- Rauw Alejandro
- Shakira
- Ed Sheeran
- 21 Savage
- Eminem
- Rihanna
- Ariana Grande
- Miley Cyrus
- BTS
- Kanye West
- Metro Boomin
- Junior H
- Justin Bieber
- Eladio Carrion
- Billie Eilish
- Harry Styles
- Coldplay
- Future
- Jimin
- Imagine Dragons
- Arijit Singh
- Juice WRLD
- Myke Towers
- Travis Scott
- Pritam
- ROSALIA
- Anuel AA
- Luke Combs
- David Guetta
- Bizarrap
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