Call of Duty: Modern Warfare 4 Hikaye Modu Erken Erişimi!

Activision, merakla beklenen Call of Duty: Modern Warfare 4 için yeni detayları paylaştı. Serinin yeni oyunu 23 Ekim 2026'da oyuncularla buluşacak olsa da, kampanya modunu erkenden deneyimlemek isteyenler için kapılar bir hafta önce açılacak.

Hikaye Modu 16 Ekim'de Açılıyor!

Yapılan açıklamaya göre oyunun hikaye modu erken erişimi, 16 Ekim tarihinde başlayacak. Dijital Standart Sürüm veya Vault Edition satın alan oyuncular, resmi çıkış tarihini beklemeden tek kişilik senaryoya erişebilecek.

Büyük çaplı çatışmalar, gizlilik odaklı görevler ve gerçekçi savaş atmosferiyle dikkat çeken yapım, klasik Modern Warfare deneyimini günümüz teknolojileriyle bir araya getirmeyi hedefliyor.

Özellikle erken erişim seçeneği sayesinde, serinin hayranları çıkış gününden önce hikâyeye adım atma fırsatı yakalayacak. Activision'ın yeni oyunu, şimdiden yılın en çok beklenen yapımlarından biri arasında gösteriliyor.