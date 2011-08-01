God of War: Laufey Çıkış Tarihi Resmen Açıklandı!

Sony, San Diego Comic-Con 2026 etkinliğinde PlayStation 5'e özel yeni oyunu God of War: Laufey için beklenen çıkış tarihini duyurdu. Santa Monica Studio tarafından geliştirilen yapım, serinin hikayesini farklı bir bakış açısıyla genişletmeye hazırlanıyor.

God of War: Laufey Ne Zaman Çıkacak?

Yapılan resmi açıklamaya göre God of War: Laufey, 16 Şubat 2027 tarihinde yalnızca PlayStation 5 için oyuncularla buluşacak. Sony, oyunun dijital sürümünün yanı sıra fiziksel disk olarak da satışa sunulacağını doğruladı.

Bu karar, şirketin ilerleyen yıllarda fiziksel oyun üretimini azaltmayı planladığı yönündeki iddialar nedeniyle koleksiyonerlerin de ilgisini çekmiş durumda.