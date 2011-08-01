Spotify, İlk Ay Ücretsiz Premium Kampanyasına Geri Döndü

Çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, önemli bir adım atarak, Premium aboneliğinin ilk bir ayını ücretsiz olarak abonelerine sunacağını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda, 3 ay ücretsiz Premium aboneliği deneme kampanyası sunan platform, bu kampanyayı iptal ederek, 3 aylık deneme süresini 1 aya düşürdü.

Spotify, sürekli değişiklikler yaptığı için, eğer hala Spotify Premium aboneliğiniz yoksa bu kampanyayı kaçırmadan denemenizi öneririz. Tabii, dilediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Spotify abonelik ücretlerini merak ediyor iseniz, 2022 güncel ücretlendirme fiyat listesini sizler için aşağıya bırakıyoruz.

Spotify Premium Abonelik Ücretleri Ne Kadar?