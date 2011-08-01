Togg'dan Elektrikli Hafif Ticari Araç Hamlesi

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, ürün stratejisini binek araçların ötesine taşıyacak önemli bir adım atıyor. Resmî marka ve model tescil başvuruları, sedan ve SUV’lara ek olarak tamamen elektrikli ticari araçların da geliştirme planları içinde olduğunu gösteriyor. Bu genişleme, markanın küresel pazarda çok segmentli bir konumlanma hedeflediğine işaret ediyor.

Togg Ticari Araç Planları Netleşiyor

Kayıtlara göre Togg, 10’dan fazla yeni model ismi için başvuru yaptı. Bu başvurular arasında T6, T8, T10 ve T12 gibi seriler öne çıkarken, kullanılan kodlama sistemi araçların sınıflarını açıkça ayırıyor. “X” SUV/crossover, “F” sedan, “B” coupe tasarımlarını temsil ederken; “CX” ibaresi doğrudan ticari araç segmentini işaret ediyor.

Özellikle CX kodlu modeller, Togg’un elektrikli hafif ticari pazara girişinin yakın olduğunu düşündürüyor. Tasarım detayları henüz paylaşılmasa da, modern çizgiler, geniş yük alanı ve tam elektrikli altyapı beklentisi öne çıkıyor. Sektörde bu hamle, yerli üretimin lojistik ve şehir içi dağıtım gibi alanlara da taşınması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.