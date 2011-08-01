Mercedes-Benz'in Yeni Tam Elektrikli GLC'si Ortaya Çıktı!

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli GLC with EQ Technology modelini IAA Mobility 2025 fuarında tanıtarak orta sınıf SUV segmentinde elektrikli geleceğine güçlü bir adım attı. Bu yeni GLC, marka için yeni MB.EA-M platformu üzerine inşa edilen ilk model olma özelliğini taşıyor.

Elektrikli Mercedes-Benz GLC Özellikleri Neler?

Elektrikli GLC, 94 kWh kapasiteli bataryası ve çift elektrik motorlu AWD sistemiyle dikkat çekiyor. En güçlü versiyonu, 483 beygir güç ve 0-100 km/s'lik hızlanmayı yaklaşık 4,3-4,4 saniyede başarıyor.

800 V mimariye sahip araç, 330 kW hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzil kazandırabiliyor. WLTP standardına göre menzil 713 kmye kadar uzanabiliyor.

Kabin, 39 inçlik dev Hyperscreen ile tam bir bilgi-eğlence merkezi sunuyor. Aynı zamanda One-Box fren sistemi, Airmatic süspansiyon ve Car-to-X teknolojisiyle yol koşullarına göre uyum sağlıyor.

Yeni GLC, “Sensual Purity” estetiğini sürdürürken belirgin aydınlatmalı panjur tasarımı ile öne çıkıyor. Bu modern dokunuş, markanın elektrikli modellerinde de ortak bir stil anlayışını besliyor.

Fiyat bilgisi henüz açıklanmayan modelin 2026'nın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.