Tesla Türkiye'den Sessiz Zam! Fiyatlar Yeniden Yükselişte

Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu Model Y Performance modeliyle gündemdeyken, fiyat listesinde yaptığı artışla dikkat çekti. Şirket, Türkiye’de en çok tercih edilen Model Y Standart Menzil (SR RWD) versiyonunun fiyatını artırdı. Yapılan güncelleme ile Model Y Standart Menzil versiyonunun fiyatı 64.500 TL artarak 2.305.500 TL’ye yükseldi.

Long Range RWD ve Long Range AWD versiyonlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, bu modeller mevcut fiyatlarıyla satışta kalıyor.

Tesla, bir sonraki büyük envanter listelemesini 5 Eylül 18:30’da yapacağını açıkladı. Ayrıca, iptal edilen siparişlere ait araçlar her gün saat 18:00’de yeniden satışa sunuluyor.

Bunun yanında, “Geliştirilmiş Otomatik Pilot (EAP)” paketi 15 Ağustos – 15 Eylül arasında %50 indirimle 57.500 TL + KDV fiyatından sunuluyor.