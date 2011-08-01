Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Tesla Türkiye'den Sessiz Zam! Fiyatlar Yeniden Yükselişte

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:01 - Tarih: 29 Ağustos 2025 - Yorum: 0

Tesla Model YTesla, Türkiye’de satışa sunduğu Model Y Performance modeliyle gündemdeyken, fiyat listesinde yaptığı artışla dikkat çekti. Şirket, Türkiye’de en çok tercih edilen Model Y Standart Menzil (SR RWD) versiyonunun fiyatını artırdı. Yapılan güncelleme ile Model Y Standart Menzil versiyonunun fiyatı 64.500 TL artarak 2.305.500 TL’ye yükseldi.

Tesla Model Y Fiyatı Ne Kadar?

Long Range RWD ve Long Range AWD versiyonlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, bu modeller mevcut fiyatlarıyla satışta kalıyor.

Tesla, bir sonraki büyük envanter listelemesini 5 Eylül 18:30’da yapacağını açıkladı. Ayrıca, iptal edilen siparişlere ait araçlar her gün saat 18:00’de yeniden satışa sunuluyor.

Bunun yanında, “Geliştirilmiş Otomatik Pilot (EAP)” paketi 15 Ağustos – 15 Eylül arasında %50 indirimle 57.500 TL + KDV fiyatından sunuluyor.


