Mayıs Ayında Türkiye'nin En Çok Satan Otomobilleri Açıklandı!

Otomotiv sektörünün nabzını tutan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Mayıs ayına ait sıfır araç satış raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye otomobil pazarının gidişatını gösteren ilginç veriler yer alırken, farklı segmentlerden araçların tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğü ortaya çıktı.

Mayıs 2025'in En Çok Satan Otomobilleri

1. Renault Clio: Zirvedeki Liderliğini Sürdürüyor

Hatchback segmentinin vazgeçilmez ismi Renault Clio HB, 4.395 adet satış rakamıyla Mayıs ayının en çok tercih edilen aracı oldu. Fransız üreticinin bu ikonik modeli, hem ekonomik yakıt tüketimi hem de şık tasarımıyla tüketicilerden tam not aldı.

2. Fiat Egea Sedan: Yerli Üretimin Gururu

Türkiye'de üretilen Fiat Egea Sedan, 3.689 adet satışla ikinci sırada yer aldı. Özellikle geniş bagaj hacmi ve konforlu sürüş deneyimiyle dikkat çeken bu model, sedan severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

3. Togg T10X: Yerli Otomobil Rüzgarı Estiriyor

Türkiye'nin gururu Togg T10X, 3.678 adet satışla üçüncü sırada kendine yer buldu. Elektrikli SUV segmentinde büyük ses getiren bu yerli otomobil, hem çevreci yapısı hem de ileri teknoloji donanımlarıyla dikkat çekiyor.

4. Volkswagen Taigo: Stil ve Performansın Buluşması

Coupe SUV tasarımıyla öne çıkan Volkswagen Taigo, 3.310 adet satışla dördüncü oldu. Dinamik görünümü ve sportif sürüş karakteriyle gençlerin ilgisini çeken bu model, Alman mühendisliğinin iddiasını bir kez daha kanıtladı.

5. Renault Megane Sedan: Şık ve Konforlu Seyahat

2.637 adet satış rakamına ulaşan Renault Megane Sedan, C segmentinde iddiasını sürdürüyor. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan bu model, ailelerin gözdesi olmayı başardı.

6. Fiat Egea Cross: Şehir ve Doğa Arasında Köprü

Fiat Egea'nın SUV-vari versiyonu olan Egea Cross, 2.373 adet satışla altıncı sırada yer aldı. Yüksek yerden yüksekliği ve geniş lastikleriyle hem şehir içinde hem de hafif arazi şartlarında performans sergileyen bu model, çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.

7. Citroen C4X: Farklı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Fransız markanın C4X modeli, 2.148 adet satışla yedinci sırada kendine yer buldu. Sedan ve hatchback karışımı olan bu fütüristik tasarım, özellikle genç profesyonellerin ilgisini çekiyor.

8. Peugeot 2008: Kompakt SUV’da Fransız İmzası

2.104 adet satış rakamına ulaşan Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Dinamik sürüş deneyimi ve şık iç mekan tasarımıyla dikkat çeken bu model, şehir yaşamına uygunluğuyla övülüyor.

9. Hyundai i20: Küçük Ama Güçlü

2.101 adet satışla son sırada yer alan Hyundai i20, B segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uygun fiyat politikası ve geniş donanım seçenekleriyle ekonomik bir seçenek arayanların radarında.

Türkiye Otomobil Pazarında Dikkat Çeken Eğilimler

Elektrikli araçların yükselişi : Togg T10X gibi yerli elektrikli modellerin satışlarındaki artış, tüketicilerin çevreci araçlara olan ilgisini gösteriyor.

: Togg T10X gibi yerli elektrikli modellerin satışlarındaki artış, tüketicilerin çevreci araçlara olan ilgisini gösteriyor. SUV ve crossover modellerin popülaritesi : Volkswagen Taigo, Fiat Egea Cross ve Peugeot 2008 gibi modellerin listede olması, yüksek oturuşlu araçlara olan talebin devam ettiğini kanıtlıyor.

: Volkswagen Taigo, Fiat Egea Cross ve Peugeot 2008 gibi modellerin listede olması, yüksek oturuşlu araçlara olan talebin devam ettiğini kanıtlıyor. Yerli üretimin önemi: Fiat Egea ve Togg gibi Türkiye'de üretilen araçların yüksek satış rakamları, yerli otomotiv sanayisinin gücünü ortaya koyuyor.

Tüketiciler Ne İstiyor?

2025 Mayıs ayı verilerine göre, Türk otomobil pazarında ekonomik, teknolojik ve çok yönlü araçlar öne çıkıyor. Renault Clio gibi küçük segment modellerden Togg T10X gibi elektrikli SUV'lara kadar geniş bir yelpazede tercihlerin olduğu görülüyor. Önümüzdeki aylarda elektrikli araç satışlarının daha da artması ve yeni modellerin pazara girmesi bekleniyor.

Siz bu listedeki hangi aracı tercih ederdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.