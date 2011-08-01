Opel Crossland Fiyat Listesi! (Kasım 2024)

2017 yılından bu yana yollarda görmeye alıştığımız Opel Crossland, B segment SUV kategorisinde yer alıyor ve özellikle fiyat-performans dengesiyle sıkça tercih edilen bir model. Fiyatların giderek yükseldiği otomotiv sektöründe, Crossland hâlâ ulaşılabilir bir seçenek olmayı başarıyor. Peki, bu aracı bugün almak istesek, cebimizden ne kadar çıkması gerekiyor? İşte Opel Crossland Kasım 2024 fiyat listesi!

Opel Crossland’ın Teknik Özellikleri

Opel Crossland, Türkiye pazarında 1.2 Turbo motor seçeneğiyle satışta. Bu motor, 130 HP güç ve 230 Nm tork üretiyor. Yani, günlük kullanımda hem şehir içinde hem de uzun yolda sizi tatmin edecek bir performansa sahip. Ortalama yakıt tüketimi ise 6,3-6,5 litre arasında, ki bu değer bu sınıftaki bir SUV için oldukça makul.

0’dan 100 km/s hıza ulaşması 10,2 saniye, maksimum hızı ise 198 km/s. Aracın sportif bir sürüşten ziyade, konfor ve ekonomi odaklı bir yapı sunduğunu söylemek mümkün. 6 ileri otomatik şanzıman da bu konforu destekleyen bir diğer etken.

Essential Paketi Neler Sunuyor?

Full LED Farlar : Gece sürüşlerinde daha net bir görüş sağlıyor.

: Gece sürüşlerinde daha net bir görüş sağlıyor. Şerit İhlali Uyarı Sistemi : Güvenliğiniz için bir artı.

: Güvenliğiniz için bir artı. Hız Sabitleyici : Uzun yollarda olmazsa olmaz.

: Uzun yollarda olmazsa olmaz. Far & Yağmur Sensörü : Sürüş konforunu artırıyor.

: Sürüş konforunu artırıyor. Çift Bölgeli Otomatik Klima : Hem sürücü hem yolcu için ayrı sıcaklık ayarı.

: Hem sürücü hem yolcu için ayrı sıcaklık ayarı. 7” Dokunmatik Multimedya Ekranı: Basit ama işlevsel bir eğlence sistemi.

Opel Crossland Kasım 2024 Fiyat Listesi

1.2 130 HP Benzin AT6 Essential : 1.477.900 TL

: Kampanyalı Fiyat: 1.399.900 TL

Opsiyonlar:

Metalik Renk: + 15.000 TL

+ 8” Multimedya Ekranı ve Navigasyon: +17.000 TL

Bu Fiyatlara Değer mi?

Crossland, fiyatına kıyasla sunduğu donanımlarla kullanıcı dostu bir araç gibi görünüyor. Özellikle ilk kez SUV sahibi olacaklar ya da şehir içi kullanıma uygun, kompakt bir SUV arayanlar için mantıklı bir tercih olabilir.

Opel Crossland özellikleri ve fiyatları sizce nasıl? Bu fiyat aralığında başka hangi modelleri tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.