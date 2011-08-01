Türkiye'de Sıfır Otomobil Satışı Yükselişte!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları, toplamda 101.650 adede ulaştı - bu rakam pazarın canlılığını bir kez daha doğruluyor.

2025’in Ocak-Ağustos döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,2 oranında artarak 817.345 adede yükseldi. Bu büyümede, binek otomobillerin %8,1 artışla 654.413 adetle büyük etkisi oldu.

Satılan her 10 araçtan yaklaşık 6’sı SUV, %22 ile sedan, %14 ile hatchback modellerinde yoğunlaşıyor. Segment bazında ise C segmenti %56 pay ile açık arayı lider durumda; onu %25 ile B segmenti takip ediyor.

Motor türü tercihlerinde önemli bir değişim gözlemleniyor. Benzinli araçlar %46,5 oranında liderliğini korurken, hibrit ve elektrikli modellerin toplam payı %45'e yaklaştı. Hibritler %26,3, elektrikliler ise %18,5 pay alıyor. *Dizelin payı yalnızca %8 düzeyinde.

Ocak-Mayıs 2025 verilerine bakıldığında, toplam otomobil satışlarının %5,1 artışla 394.327 adede, hafif ticari araçların ise %1,7 düşüşle 95.039 adede ulaştığı görülüyor. Yılın ilk yedi ayında pazar %6,5 oranında genişleyerek 715.695 adede ulaştı; binek otomobil sayısı 572.198 adet, hafif ticari araç satışları 143.497 adet oldu.