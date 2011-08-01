Samsung Galaxy S26 Tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisini duyurdu. Yeni model yalnızca donanım güncellemesiyle değil, 2 nm üretim sürecine sahip işlemcisi ve cihaz geneline yayılan yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. Kompakt tasarım anlayışını koruyan telefon, daha güçlü performans ve gelişmiş yazılım deneyimiyle öne çıkıyor.

Yeni Galaxy S26, önceki nesle kıyasla neredeyse aynı gövde ölçülerini korurken ekran alanını büyütmeyi başarıyor. 6.3 inçlik Dynamic AMOLED 2X panel; yüksek parlaklık seviyesi, akıcı 1-120 Hz adaptif yenileme hızı ve ince çerçeve yapısıyla modern bir kullanım sunuyor.

Artan batarya kapasitesine rağmen cihazın ince formunu koruması, mühendislik tarafındaki önemli geliştirmelerden biri olarak görülüyor.

Donanım, Kamera ve Yapay Zeka Özellikleri Öne Çıkıyor

Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde kullanılan 2 nm mimarili Exynos 2600 işlemci, enerji verimliliği ve performans dengesine odaklanıyor. 12 GB RAM ile desteklenen cihaz, çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunarken Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü sayesinde yapay zeka araçları sistem genelinde aktif çalışıyor.

Fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma, sahne iyileştirme ve otomatik düzenleme gibi özellikler artık tek dokunuşla profesyonel sonuçlar verebiliyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens ve ultra geniş açı kamera kombinasyonu bulunuyor. Yapay zeka destekli görüntü işleme özellikle gece çekimlerinde ve dijital zoom kullanımında daha net detaylar sağlıyor. Video tarafında 8K kayıt ve gelişmiş HDR seçenekleri içerik üreticilerine hitap ediyor.

Batarya kapasitesi 4.300 mAh seviyesine çıkarılırken, yeni işlemci mimarisi sayesinde günlük kullanımda daha dengeli enerji tüketimi hedefleniyor.

Açıklanan bilgilere göre Galaxy S26’nın Türkiye başlangıç fiyatı 70.499 TL olarak duyuruldu. Yeni model, “küçük ama güçlü amiral gemisi” arayan kullanıcılar için Android ekosisteminde iddialı seçeneklerden biri olarak konumlanıyor.