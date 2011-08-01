iPhone 18 Serisinin Yeni Çıkış Takvimi Sızdı!

Apple’ın gelecek yıllara yönelik yenilenen iPhone takvimi netleşmeye başladı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, üretim yükünü dengelemek ve yıllık gelir akışını daha stabil hale getirmek için iki aşamalı bir tanıtım dönemine geçmeyi değerlendiriyor. Buna göre Apple, modelleri 2026 sonbaharı ve 2027 baharı arasında bölünmüş bir planla piyasaya sunabilir.

Yeni iPhone Takviminin Ayrıntıları

Gurman’ın raporuna göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir beklenen iPhone Fold, mevcut düzende olduğu gibi 2026 sonbaharında tanıtılacak. Ancak Apple, daha uygun fiyatlı modelleri stratejik olarak farklı bir döneme kaydırıyor.

Buna göre iPhone 18, iPhone 18e ve gecikme yaşadığı belirtilen iPhone Air 2, 2027’nin ilkbaharında vitrine çıkabilir. Bu yaklaşım, firmanın standart seriyi Pro modellerinden daha belirgin şekilde ayırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Gecikmenin merkezinde ise Apple’ın yeni nesil A20 çipi bulunuyor. TSMC’nin 2nm sürecine ve gelişmiş Wafer-Level Multi-Chip Module yapısına dayanan bu işlemci, DRAM ve SoC bileşenlerini doğrudan wafer seviyesinde birleştiriyor. Bu teknolojinin erken dönemde yüksek adetli üretime hazır olmaması, uygun fiyat segmentindeki modellerin takvimini öteledi.

Apple’ın son dönemdeki kalite baskısı da bu yeni planlamada etkili. Özellikle iPhone 17 Pro serisinde yaşanan “paint gate” sorunu, şirketin kalite kontrol süreçlerine yönelik tartışmaları artırmıştı. Bu nedenle Apple’ın üretim sürecini daha kontrollü bir takvime yayması, hem kalite hem de tedarik tarafında daha güvenli bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Diğer yandan bu stratejinin bazı riskler barındırdığı da belirtiliyor. İPhone 17’nin güçlü satış performansı, düşük maliyetli modellerin hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edildiğini göstermişti.

Eğer Apple 2026 sonbaharında yalnızca premium modelleri piyasaya sürerse, bu durum kısa vadede satış hızını düşürebilir. Aynı şekilde 2027 baharında birden fazla ekonomik modelin aynı anda çıkması, iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2 arasında iç rekabet yaratabilir.