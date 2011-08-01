WhatsApp, iOS ve Mac'teki Güvenlik Açığını Kapattı

WhatsApp, iOS ve Mac sürümlerinde tespit edilen “CVE-2025-55177” güvenlik açığını kapattığını duyurdu. Bu açık, hedefli saldırılarda kullanılıyor ve Apple’ın kısa süre önce kapattığı “CVE-2025-43300” zafiyetiyle birlikte cihazlara sızma riski oluşturuyordu.
iPhone ve Mac kullanıcılarına, hem uygulamalarını hem de işletim sistemlerini hemen güncellemeleri tavsiye ediliyor.
Yeni Arama Özellikleri
WhatsApp ayrıca grup aramalarını planlama özelliğini duyurdu.
- Kullanıcılar aramaları takvimlerine ekleyebiliyor, katılımcıları önceden davet edebiliyor.
- Arama öncesinde hatırlatma bildirimi gönderiliyor.
- Grup aramalarında el kaldırma ve ifade gönderme desteği geldi.
- Arama bağlantılarını oluşturan kişiler, yeni katılımlar için bildirim alabiliyor.
Tüm bu yenilikler, uçtan uca şifreleme korumasıyla sunulmaya devam ediyor.
