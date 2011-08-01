WhatsApp, iOS ve Mac'teki Güvenlik Açığını Kapattı

WhatsApp, iOS ve Mac sürümlerinde tespit edilen “CVE-2025-55177” güvenlik açığını kapattığını duyurdu. Bu açık, hedefli saldırılarda kullanılıyor ve Apple’ın kısa süre önce kapattığı “CVE-2025-43300” zafiyetiyle birlikte cihazlara sızma riski oluşturuyordu.

iPhone ve Mac kullanıcılarına, hem uygulamalarını hem de işletim sistemlerini hemen güncellemeleri tavsiye ediliyor.

Yeni Arama Özellikleri

WhatsApp ayrıca grup aramalarını planlama özelliğini duyurdu.

Kullanıcılar aramaları takvimlerine ekleyebiliyor, katılımcıları önceden davet edebiliyor.

Arama öncesinde hatırlatma bildirimi gönderiliyor.

gönderiliyor. Grup aramalarında el kaldırma ve ifade gönderme desteği geldi.

Arama bağlantılarını oluşturan kişiler, yeni katılımlar için bildirim alabiliyor.

Tüm bu yenilikler, uçtan uca şifreleme korumasıyla sunulmaya devam ediyor.