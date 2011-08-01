iOS 26 Şikayetlerine Apple'dan İlk Yanıt!

Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle birlikte tanıttığı Liquid Glass tasarım dili, kullanıcılar arasında beklenenden çok daha fazla tartışma yarattı. Yeni arayüz, modernlik ve görsellik açısından övgüler alsa da performans, okunabilirlik ve kontrol eksikliği gibi konularda gelen şikayetler büyüyor. Apple da ilk resmi cevabını geçtiğimiz günlerde verdi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde, özellikle eski iPhone modellerinde animasyonların yavaşlaması, geç geçişler ve genel arayüzün akıcılığında düşüş yaşandığı belirtiliyor. Liquid Glass’ın şeffaf katmanları, arka plan bulanıklığı ve düşük kontrastlı alanlar, bildirim okuma ve klavye kullanımı gibi günlük işlevleri zorlaştırıyor.

Bazı kullanıcılar, yeni tasarımın göz yorgunluğuna, baş dönmesine ve hatta vertigo hissine yol açtığını aktarıyor. Özellikle Dark Mode ve farklı ikon temaları kullanıldığında bu etkiler daha belirgin hâle geldiği söyleniyor.

Bir de kontrol mekanizmalarıyla ilgili rahatsızlık var: Kullanıcılar Liquid Glass efektini tamamen kapatacak bir seçenek talep ediyor, fakat Apple sadece efektin yoğunluğunu azaltma imkânı tanımış durumda.

Apple’dan İlk Açıklama

Apple, kullanıcıların batarya ömründe azalma ve genel performans düşüşü gibi şikayetlere yönelik olarak, bu durumun büyük güncellemelerde normal olduğunu; cihazların yeni sistem dosyalarını indekslemesi, uygulama içi güncellemeler yapılması gibi süreçlerin ilk günlerde kaynak kullanımı artırabileceğini ifade etti.

Ayrıca Apple, yazılım güncellemeleriyle Liquid Glass’ın görsel yönlerini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Özellikle erişilebilirlik ayarlarının bu konuda önemli rol oynayabileceği vurgulandı.