iOS 26 ile Gelen 10 Önemli Yenilik

Apple, iOS 26 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarına hem görsel hem de işlevsel birçok yenilik sundu. Liquid Glass tasarım dili dikkat çekerken, gözden kaçabilecek pratik özellikler de bu sürümle birlikte hayatımıza girdi. İşte iOS 26’nın öne çıkan 10 yeni özelliği:

1. Kamerayı AirPods ile Kontrol Etme

Yeni güncellemeyle birlikte AirPods, iPhone kamerası için bir uzaktan kumanda görevi görüyor. AirPods’un sapına dokunarak fotoğraf çekmek, basılı tutarak video kaydını başlatıp durdurmak mümkün hale geldi. Bu özellik, özellikle AirPods Pro 2, Pro 3 ve AirPods 4 modellerinde kullanılabiliyor.

2. Ekran Görüntüsünden Bilgi Alma

iOS 26’daki Görsel Zeka özelliği, ekran görüntülerinden doğrudan bilgi almayı sağlıyor. Görüntüdeki ürünleri tanıyabiliyor, metinleri özetleyebiliyor, etkinlik tarihlerini takvime ekleyebiliyor.

Ayrıca, seçilen bir bölge üzerinden Google Görsel Arama ya da ChatGPT tabanlı “Sor” seçeneğiyle detaylı bilgi alınabiliyor.

3. Mesajlara Arka Plan Ekleme

Mesajlar artık kişiselleştirilebilir hale geldi. Kullanıcılar, sohbet pencerelerine özel arka plan görselleri ekleyebiliyor. İster albümden bir fotoğraf ister Apple’ın sunduğu hazır tasarımlar kullanılabiliyor. Ancak bu özelliği karşı tarafın da iOS 26 kullanması gerekiyor.

4. Mesajlarda Kelime Seçip Kopyalama

iOS 26 öncesinde mesajlardan yalnızca tüm metin kopyalanabiliyordu. Artık tek bir kelimeyi veya belirli bir bölümü seçip kopyalamak mümkün. Bu sayede metinlerle uğraşmak çok daha kolay hale geldi.

5. Alarm Erteleme Süresini Belirleme

Apple’ın klasikleşmiş 9 dakikalık erteleme süresi, artık isteğe göre değiştirilebiliyor. Kullanıcılar, 1 ile 15 dakika arasında kendi erteleme aralığını seçebiliyor. Bu özellik, sabah uyanma alışkanlıklarını kişiselleştirmek isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

6. Cevapsız Aramalar İçin Hatırlatma

iOS 26, cevapsız aramalar için hatırlatıcı ekleme seçeneği getirdi. Aramalar listesinden cevapsız çağrının üzerine sola kaydırıldığında çıkan mavi saat simgesi ile kullanıcı istediği hatırlatma zamanını ayarlayabiliyor.

7. Kendi Zil Sesinizi Ekleyin

Artık iPhone’a özel zil sesi eklemek çok daha pratik. Kullanıcılar, 30 saniyeden kısa MP3 veya M4A dosyalarını Dosyalar uygulaması üzerinden doğrudan zil sesi olarak ayarlayabiliyor.

8. Kilit Ekranındaki Widget’ları Alta Taşıma

Kilit ekranı özelleştirme seçenekleri genişledi. iOS 26 ile birlikte widget’lar ekranın alt kısmına taşınabiliyor. Bu sayede tek elle kullanımda daha kolay erişim sağlanıyor.

9. Kamera Lensini Temizleme Uyarısı

Yeni eklenen kamera lensi temizleme önerisi, bulanık görüntülerde otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, ışık yansımalarını analiz ederek lensin kirli olabileceğini algılıyor ve kullanıcıya bildirimle uyarı gönderiyor.

10. Haritalarda Ziyaret Edilen Yerler Kontrolü

Haritalar uygulaması, artık ziyaret edilen yerler geçmişine daha şeffaf erişim sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse konum geçmişini kapatabiliyor, isterlerse geçmiş kayıtlarını tamamen silebiliyor. Bu da iOS 26 ile birlikte daha fazla gizlilik kontrolü sunuyor.

iOS 26, yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor, günlük kullanımda fark yaratacak pek çok yenilik sunuyor. AirPods ile kamera kontrolünden kişiselleştirilebilir alarm erteleme sürelerine, lens temizleme uyarısından konum gizliliği seçeneklerine kadar birçok detay, Apple’ın kullanıcı deneyimini daha pratik ve kişisel hale getirdiğini gösteriyor.