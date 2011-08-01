Samsung, bu yıl peş peşe önemli yazılım güncellemeleri yayımladı ve şimdi de Android 16 tabanlı One UI 8.5 için hazırlıklara başladı. Şirket, One UI 8.0’ın dağıtımını sürdürürken bir yandan da yeni sürümün testlerini kapalı ortamda yürütüyor. One UI 8.5’in, büyük olasılıkla Galaxy S26 serisiyle birlikte 2026’nın başlarında duyurulması bekleniyor. Bu lansmandan sonra, güncelleme geniş bir Galaxy cihaz grubuna sırasıyla sunulacak.

One UI 8.5 için Geniş Uyumluluk Listesi

Samsung’un güncelleme politikasına göre, Android 16 destekleyen ve One UI 8.0 alabilen modeller, belirli bir zaman aralığında One UI 8.5 sürümüne de geçiş yapacak.

Şirket henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sızan bilgilere göre sınırlı bir beta sürecinin Aralık 2025’in ilk haftasında başlayabileceği konuşuluyor.

Aşağıda, One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen Galaxy telefon ve tablet modelleri madde madde listelenmiştir:

Galaxy S Serisi: S25 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE

Samsung’un yazılım yol haritasına bakıldığında, One UI 8.5’in geniş dağıtımının 2026’nın ilk aylarında başlaması bekleniyor. Resmi beta takvimi açıklanmasa da, şirketin yeni arayüzle birlikte cihazlara daha stabil, hızlı ve yapay zeka odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtiliyor.