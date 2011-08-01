iPhone 17 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisi için tarih verdi. Şirket, yeni ürünlerini 9 Eylül Salı günü “Awe Dropping” sloganıyla düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtacak. Lansman, Apple Park’ta kaydedilecek ve apple.com, YouTube ile Apple TV uygulamasından canlı yayınlanacak.

Yeni seride en dikkat çeken modelin, ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone 17 Air olması bekleniyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max ise yeniden tasarlanan geniş kamera sistemiyle gelecek. Ayrıca Pro modelin daha yüksek fiyat ve sınırlı depolama seçenekleriyle satışa çıkabileceği konuşuluyor. Tanıtım sonrası, iPhone 15 ve bazı iPhone 16 Pro modellerinin üretimden kalkacağı belirtiliyor.

Etkinlikte ayrıca Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve uzun süredir güncellenmeyen AirPods Pro 3 de sahne alabilir. Apple, deri yerine kullanılacak TechWoven kılıf ve “Sıvı Silikon” kılıf seçeneklerinin yanı sıra, iPhone’u askılı çantaya dönüştüren resmi bir Çapraz Askı aksesuarı da tanıtabilir.