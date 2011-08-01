Google Gemini ile Müzik Üretimi Dönemi Başladı

Yapay zeka alanındaki gelişmelerle birlikte Google, Gemini platformuna eklediği yeni özellikle kullanıcıların birkaç cümle yazarak kişiye özel şarkılar oluşturmasını mümkün hale getirdi. Metin, duygu ya da görseller kısa sürede tam uzunlukta müzik parçalarına dönüştürülebiliyor.

Kullanıcılar yalnızca tarzı ve atmosferi tarif ederek otomatik beste, söz ve düzenleme sürecini sisteme bırakabiliyor. Bu adım, özellikle içerik üreticileri ve amatör müzisyenler için hızlı ve pratik müzik üretimi anlamına geliyor.

Gemini’nin müzik oluşturma özelliği nasıl çalışıyor?

Web arayüzünde yer alan araçlar menüsünden erişilen sistemde, Pro ve gelişmiş modeller daha detaylı parçalar üretebiliyor. Metinden şarkı oluşturmanın yanı sıra yüklenen fotoğraflar da analiz edilerek sahnenin ruhuna uygun melodiler hazırlanıyor. Tür, tempo ve söz yapısı tamamen kullanıcı tercihlerine göre şekilleniyor.

Bu yenilik, yapay zekanın müzik üretiminde aktif rol aldığı yeni bir dönemin kapısını aralıyor.