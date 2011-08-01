GeForce Now'a 5 Yeni Oyun Geldi!

NVIDIA’nın bulut oyun servisi GeForce Now, haftalık güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. Yüksek donanım gereksinimi olmadan oyun oynamayı mümkün kılan platform, bu hafta GAME+ iş birliğiyle Türkiye’deki kütüphanesine beş yeni yapım ekledi.

5 Yeni Oyun Eklendi - Türkiye Fiyatları Güncellendi

Bu haftanın öne çıkan eklemeleri arasında, ileri grafik teknolojileri ile dikkat çeken The Gold River Project bulunuyor. Oyunun Steam sürümünün GeForce RTX 5080 uyumluluğu ile listelenmesi, platformun gelecek nesil donanım desteğine hazırlandığını gösteriyor.

Bir diğer dikkat çeken yapım MIO: Memories in Orbit ise hem Steam ve Xbox üzerinden hem de Game Pass aboneleri için erişilebilir hale geldi.

Kütüphaneye eklenen diğer oyunlar Bladesong ve Nova Roma (Steam) ile Rustler (Epic Games Store) olarak sıralanıyor. Bu çeşitlilik, aksiyondan stratejiye farklı zevklere hitap eden bir seçki sunuyor.

Türkiye fiyat tarafında Performance paketi aylık 420 TL olarak listelenirken; 6 aylık seçenek 2.100 TL, 12 aylık paket 3.720 TL seviyesinde. RTX Ultimate paketi ise uzun dönemli satın alımlara açık; 6 aylık 4.200 TL, yıllık 7.440 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.