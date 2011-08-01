Samsung Galaxy S26'dan Ön Sipariş Rekoru!

Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S26 serisi, Güney Kore’de satışa çıkmadan önce önemli bir başarıya imza attı. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre seri, ön sipariş döneminde 1,35 milyon adetlik satış rakamına ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Bu sonuç, geçen yıl tanıtılan Samsung Galaxy S25 ailesinin yaklaşık 1,3 milyonluk ön sipariş performansını geride bırakarak markanın S serisi için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Ön Siparişlerin Büyük Bölümü Galaxy S26 Ultra’dan Geldi

Seride yer alan Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus ve Samsung Galaxy S26 Ultra modelleri arasında en fazla ilgi gören cihaz açık ara Galaxy S26 Ultra oldu. Açıklanan rakamlara göre ön siparişlerin yaklaşık %70’i Ultra modelinden oluştu. Bu artış, özellikle üst segment kullanıcıların yeni modele yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Renk tercihlerinde S26 Ultra ve standart modelde kullanıcıların büyük bölümü siyah ve beyaz renkleri tercih ederken, S26 Plus modelinde siyah ve mor tonlarının daha fazla sipariş aldığı görülüyor.

Serinin en dikkat çeken modeli olan Galaxy S26 Ultra, akıllı telefon dünyasında ilk kez sunulan dahili Gizlilik Ekranı (Privacy Display) teknolojisiyle geliyor. Bu özellik, ekranın yalnızca karşıdan bakıldığında net görünmesini sağlayarak yan açılardan görüntüyü gizleyebiliyor. Cihaz ayrıca Samsung’a özel optimize edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Türkiye’de satışa sunulan modeller için açıklanan başlangıç fiyatları ise şu şekilde: Galaxy S26 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL ve S26 Ultra 121.999 TL. Yeni seri, güçlü donanımı ve yapay zeka destekli özellikleriyle global pazarda da iddialı bir başlangıç yapmış durumda.