ChatGPT'de "Sohbet Sabitleme" Nasıl Yapılır?

ChatGPT’yi yoğun şekilde kullanan kullanıcılar için, önemli konuşmalara hızlıca erişebilmek büyük bir kolaylık sağlar. Sohbet sabitleme özelliği, sık kullanılan veya ileride tekrar ihtiyaç duyulabilecek sohbetleri üstte tutarak zaman kaybını önleyebilir. Bu yazımızda, ChatGPT’de sohbet sabitleme işleminin nasıl yapıldığını adım adım ele alacağız.

ChatGPT'de Sohbetler Nasıl Sabitlenir?

1) ChatGPT’yi açın ve sol menüde yer alan sohbet listesine göz atın.

2) Sabitlemek istediğiniz sohbetin üzerine gelin.

3) İlgili sohbetin sağ tarafında yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

4) Açılan menüden “Sohbeti sabitle” seçeneğine tıklayın.

5) Bu işlemden sonra, sabitlediğiniz sohbet yeni konuşmalar açsanız bile en üst kısımda yer alacaktır.

Sonuç olarak, ChatGPT’de sohbet sabitleme, küçük ama oldukça etkili bir özellik olarak öne çıkıyor. Özellikle düzenli çalışan ve ChatGPT’yi aktif bir şekilde kullanan kullanıcılar için zaman kazandıran bu özellik sayesinde, önemli konuşmalara anında ulaşmak mümkün olmaktadır.