Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu için GTA 6 inceleme puanları yayımlandı. İlk değerlendirmelerde Vice City'nin ayrıntılı açık dünyası ve Lucia ile Jason'ın hikayesi öne çıkıyor. Oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak.

GTA 6 İlk İncelemelerde Kaç Puan Aldı?

İlk incelemelerde IGN 10/10, VGC 5/5 ve GamesRadar+ 5/5 puan verdi. Reuters'ın aktardığı ilk sonuçlarda oyunun Metacritic ortalaması 99 puana ulaştı. Ancak eleştirmen ortalaması, yeni incelemeler eklendikçe değişebilir.

Eleştirmenler özellikle Leonida eyaletindeki keşif olanaklarını, çevre ayrıntılarını ve iki başkarakter arasındaki ilişkiyi övüyor. Bazı değerlendirmelerdeyse performans dalgalanmalarına ve alaycı konuşmalara yönelik eleştiriler bulunuyor.

GTA 6 Hangi Platformlara Geliyor?

Rockstar'ın resmî sayfasına göre oyun, çıkışta PS5 ve Xbox Series X|S konsollarında oynanabilecek. PC sürümü için henüz resmî bir çıkış tarihi açıklanmadı.

GTA 6 inceleme puanları, çıkış öncesinde oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Ancak nihai oyuncu deneyimi, oyunun geniş kitlelere açılmasıyla daha net değerlendirilebilecek.