PS Plus Ekim 2026 Oyunları Açıklandı: İşte Yeni Oyunlar!

Sony, PlayStation Plus Ekim 2026 aylık oyunlarını resmi olarak duyurdu. Bu ay PS Plus abonelerini yarış, extraction shooter ve aksiyon türlerinde üç farklı yapım bekliyor. F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2, ekim ayının yeni PlayStation Plus oyunları olarak açıklandı.

Yeni oyunlar 6 Ekim 2026 Salı günü erişime açılacak ve 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar PlayStation Plus aboneleri tarafından kütüphaneye eklenebilecek. Oyunları bu süre içerisinde hesabına ekleyen kullanıcılar, aktif PS Plus abonelikleri devam ettiği sürece yapımlara erişebilecek.

PS Plus Ekim 2026 Oyunları Neler?

Ekim ayının en dikkat çekici yapımlarından biri F1 25 olacak. Yalnızca PS5 için sunulan Formula 1 oyunu; Kariyer modu, My Team 2.0 ve çevrim içi yarış seçenekleriyle motor sporları tutkunlarına hitap ediyor.

Listenin ikinci oyunu Hunt: Showdown 1896. PS5 kullanıcılarının erişebileceği yapım, PvPvE temelli extraction shooter yapısıyla oyuncuları hem yaratıklara hem de rakip avcılara karşı mücadeleye sokuyor.

Ayın üçüncü oyunu Earth Defense Force: World Brothers 2 ise hem PS4 hem de PS5 için sunulacak. Voxel grafik tarzına sahip yapımda oyuncular dev yaratıklara karşı savaşırken farklı karakterlerden oluşan takımlar kurabiliyor.

Sony'nin açıkladığı bu üç oyun, PlayStation Plus'ın aylık oyun programı kapsamında sunuluyor. PS Plus Extra ve Deluxe/Premium oyun kataloğuna eklenecek diğer yapımlar ise aylık oyun listesinden ayrı olarak duyurulacak.

Eylül ayının PlayStation Plus oyunlarını henüz kütüphanesine eklemeyen kullanıcıların da 5 Ekim'e kadar süresi bulunuyor. Ardından 6 Ekim itibarıyla yeni PS Plus Ekim 2026 oyunları indirilebilir hale gelecek.

Sizce, Ekim ayının PS Plus oyunları nasıl? İlk olarak hangi oyunu denemeyi düşünüyorsunuz?