The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için PC oyuncularının merak ettiği sistem gereksinimlerini açıkladı. Yenilenen sürüm; grafikler, çevre detayları ve teknik altyapı tarafında önemli geliştirmeler getirirken, doğal olarak bilgisayar tarafındaki beklentileri de yükseltiyor.
Oyunun 29 Eylül 2026'da PC, PS5, Xbox Series X|S ve Switch 2 için çıkması planlanıyor. Orijinal oyuna sahip olan oyuncular ise remastered sürümüne ücretsiz yükseltme yapabilecek.
The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB / Intel Arc A580
- RAM: 12 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580
- RAM: 16 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Yeni gereksinimlerde özellikle SSD zorunluluğu ve Windows 11 şartı dikkat çekiyor. Bu durum, remastered sürümün teknik açıdan eski versiyondan belirgin şekilde daha ağır olacağını gösteriyor.
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