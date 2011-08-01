The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için PC oyuncularının merak ettiği sistem gereksinimlerini açıkladı. Yenilenen sürüm; grafikler, çevre detayları ve teknik altyapı tarafında önemli geliştirmeler getirirken, doğal olarak bilgisayar tarafındaki beklentileri de yükseltiyor.

Oyunun 29 Eylül 2026'da PC, PS5, Xbox Series X|S ve Switch 2 için çıkması planlanıyor. Orijinal oyuna sahip olan oyuncular ise remastered sürümüne ücretsiz yükseltme yapabilecek.

The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

64-bit Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB / Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB / Intel Arc A580 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 70 GB SSD

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

64-bit Windows 11 İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 70 GB SSD

Yeni gereksinimlerde özellikle SSD zorunluluğu ve Windows 11 şartı dikkat çekiyor. Bu durum, remastered sürümün teknik açıdan eski versiyondan belirgin şekilde daha ağır olacağını gösteriyor.