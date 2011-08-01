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The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:39 - Tarih: 28 Ağustos 2026 - Yorum: 0

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The Witcher 3 Remastered CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için PC oyuncularının merak ettiği sistem gereksinimlerini açıkladı. Yenilenen sürüm; grafikler, çevre detayları ve teknik altyapı tarafında önemli geliştirmeler getirirken, doğal olarak bilgisayar tarafındaki beklentileri de yükseltiyor.

The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Oyunun 29 Eylül 2026'da PC, PS5, Xbox Series X|S ve Switch 2 için çıkması planlanıyor. Orijinal oyuna sahip olan oyuncular ise remastered sürümüne ücretsiz yükseltme yapabilecek.

The Witcher 3 Remastered PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB / Intel Arc A580
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 70 GB SSD

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11
  • İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 XT / Intel Arc B580
  • RAM: 16 GB
  • Depolama: 70 GB SSD

Yeni gereksinimlerde özellikle SSD zorunluluğu ve Windows 11 şartı dikkat çekiyor. Bu durum, remastered sürümün teknik açıdan eski versiyondan belirgin şekilde daha ağır olacağını gösteriyor.


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