Google Chrome, bilgisayar kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak için Bellek Tasarrufu adlı bir performans özelliği sunuyor. Özellikle aynı anda çok sayıda sekme açık tutuyorsanız, bu özellik Chrome'un kullandığı RAM miktarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Bellek Tasarrufu Nedir?

Bellek Tasarrufu etkinleştirildiğinde Chrome, bir süredir kullanmadığınız etkin olmayan sekmelerin bellekte kullandığı kaynakları boşaltır. Böylece aktif olarak kullandığınız sekmeler ve bilgisayarınızdaki diğer uygulamalar için daha fazla bellek kullanılabilir hâle gelir. Belleği boşaltılan bir sekmeye tekrar döndüğünüzde ise ilgili sekme otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.

Chrome'da Bellek Tasarrufu Nasıl Açılır?

Chrome'da Bellek Tasarrufu özelliğini açmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1) Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki "üç nokta" simgesine tıklayın.

2) Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin.

3) Sol menüden "Performans" seçeneğine tıklayın.

4) Açılan sayfadaki "Bellek Tasarrufu" bölümünü bulun ve ilgili özelliği etkinleştirin.

Bu özelliği açtıktan sonra Chrome, kullanmadığınız sekmelerdeki belleği gerektiğinde otomatik olarak boşaltacaktır. Sonuç olarak, Google Chrome'da çok sayıda sekmeyi aynı anda açık tutuyorsanız Bellek Tasarrufu özelliğini etkinleştirerek bilgisayar kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayabilirsiniz.