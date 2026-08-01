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Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır?

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 14:27 - Tarih: 05 Ağustos 2026 - Yorum: 0

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Google ChromeGoogle Chrome, internet üzerindeki formları daha hızlı doldurabilmek için gelişmiş otomatik doldurma özelliğini sunmaktadır. Bu özellik etkinleştirildiğinde Chrome, formlardaki alanları daha iyi anlayarak kayıtlı bilgilerinizi uygun bölümlere daha hızlı şekilde otomatik olarak doldurabiliyor.

AYRICA: Chrome'da Dikey Sekmeler Nasıl Açılır?

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır?

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır?

1) Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki "üç nokta" simgesine tıklayın.

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır? - 1

2) Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin.

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır? - 2

3) Sol menüden "Otomatik doldurma ve şifreler" seçeneğine tıklayın.

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır? - 3

4) "Otomatik doldurma ayarları" bölümünü açın.

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır? - 4

5) Buradaki "Gelişmiş otomatik doldurma" seçeneğini etkinleştirin.

Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır? - 5

Özelliği aktif hâle getirdikten sonra Chrome, desteklenen internet sitelerindeki form alanlarını daha doğru şekilde algılayarak otomatik doldurma işlemlerini kolaylaştırabilir. İnternet üzerinde sık sık form dolduruyorsanız, Chrome'un gelişmiş otomatik doldurma özelliğini etkinleştirerek bu işlemleri daha hızlı ve pratik hâle getirebilirsiniz.


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