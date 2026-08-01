Google Chrome, internet üzerindeki formları daha hızlı doldurabilmek için gelişmiş otomatik doldurma özelliğini sunmaktadır. Bu özellik etkinleştirildiğinde Chrome, formlardaki alanları daha iyi anlayarak kayıtlı bilgilerinizi uygun bölümlere daha hızlı şekilde otomatik olarak doldurabiliyor.

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Chrome'da Gelişmiş Otomatik Doldurma Nasıl Açılır?

1) Google Chrome'u açın ve sağ üst köşedeki "üç nokta" simgesine tıklayın.

2) Açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine girin.

3) Sol menüden "Otomatik doldurma ve şifreler" seçeneğine tıklayın.

4) "Otomatik doldurma ayarları" bölümünü açın.

5) Buradaki "Gelişmiş otomatik doldurma" seçeneğini etkinleştirin.

Özelliği aktif hâle getirdikten sonra Chrome, desteklenen internet sitelerindeki form alanlarını daha doğru şekilde algılayarak otomatik doldurma işlemlerini kolaylaştırabilir. İnternet üzerinde sık sık form dolduruyorsanız, Chrome'un gelişmiş otomatik doldurma özelliğini etkinleştirerek bu işlemleri daha hızlı ve pratik hâle getirebilirsiniz.