Badgeify kullanırken yaptığınız özelleştirmeleri farklı bir Mac’e taşımak ya da daha önce yedeklediğiniz ayarları geri yüklemek isteyebilirsiniz. Bunun için Badgeify'a ait yedekleme özelliğini kullanabilirsiniz. Buradaki içe aktarma seçeneği sayesinde daha önce dışa aktardığınız ayar dosyasını birkaç adımda tekrar uygulamaya yüklemek mümkün olup, bu işlem için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Badgeify'da Ayarlar Nasıl İçe Aktarılır?

1) Badgeify'ın Ayarlar sayfasına girin ve sol menüde yer alan "Advanced" sekmesine geçin.

2) "Settings backup" başlığının sağ tarafındaki "Import" butonuna tıklayın. Ardından, daha önce indirdiğiniz yedek dosyasını seçerek, ilgili ayarları içe aktarabilirsiniz.

Sonuç olarak, içe aktarma işlemi tamamlandığında, uygulama mevcut ayarları, seçtiğiniz yedek dosyasındaki ayarlarla değiştirecektir. Eğer farklı bir cihazda aynı ayarlarınızı kullanmak istiyorsanız ya da eski yapılandırmanıza geri dönmek istiyorsanız, bu yöntem oldukça pratik bir çözüm sunmaktadır.