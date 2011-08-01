Yeni Gmail Hesaplarında Depolama Politikası Değişiyor!

Google, yeni açılan bazı Gmail hesaplarında ücretsiz depolama alanıyla ilgili dikkat çeken bir değişikliği test etmeye başladı. Gelen bilgilere göre, telefon numarası eklenmeden oluşturulan bazı hesaplara artık yalnızca 5 GB ücretsiz bulut alanı tanımlanıyor. Tam kapasite olan 15 GB’a ulaşmak için ise telefon doğrulaması isteniyor.

Yeni Hesaplarda 15 GB Yerine 5 GB!

Uzun yıllardır Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar için ortak kullanılan 15 GB ücretsiz alan sunuyordu. Ancak şirketin bazı bölgelerde başlattığı yeni testte, bu kapasitenin yeni kullanıcılar için sınırlı olarak verildiği görülüyor.

Bu değişiklik şu an herkese açık bir güncelleme değil; yalnızca seçili ülkelerde sınırlı bir deneme olarak uygulanıyor. Google, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bunun hesap güvenliğini artırmak ve sahte hesap açılışlarını azaltmak amacıyla test edildiğini belirtti.

Ayrıca daha önce “15 GB ücretsiz depolama” ifadesi kullanılırken, bazı sayfalarda bu metin “15 GB’a kadar” şeklinde güncellendi.