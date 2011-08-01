Unreal Engine ve Unity'ye Avrupa'dan Yeni Rakip!

Oyun teknolojileri alanında dikkat çeken yeni bir girişim ortaya çıktı. Arjan Brussee tarafından geliştirilen The Immense Engine, Unreal Engine ve Unity gibi sektör devlerine alternatif olmayı hedefliyor. Yeni motorun en büyük farkı ise tamamen Avrupa merkezli bir altyapıyla geliştiriliyor olması.

Avrupa Odaklı Yeni Oyun Motoru

Daha önce Guerrilla Games ve Epic Games bünyesinde görev alan Brussee, yeni projesini kısa süre önce duyurdu. The Immense Engine’in yalnızca oyun geliştirme için değil, 3D simülasyon, şehir planlama ve endüstriyel görselleştirme gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de geliştirme sürecinde yapay zeka destekli araçların aktif olarak kullanılması. Bu yaklaşım, oyun motoru geliştirme sürecini hızlandırırken maliyetleri de azaltabilir.

Bugün oyun motoru pazarında ağırlık büyük ölçüde Amerikan merkezli şirketlerde bulunuyor. The Immense Engine, özellikle Avrupa’daki stüdyolar için yerel ve bağımsız bir seçenek sunarak pazarda yeni bir denge yaratabilir.