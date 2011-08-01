Apple Türkiye Fiyatları Güncelledi: iPhone 17 Serisi Zamlandı!

Apple, Türkiye’deki ürün fiyatlarını yeniden düzenledi. 5 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren güncelleme ile birlikte özellikle iPhone 17 serisinde ciddi artışlar dikkat çekiyor. Serinin en üst modeli olan iPhone 17 Pro Max, başlangıç seviyesinde 130 bin TL barajını aşarak premium segmentte yeni bir eşiğe ulaştı.

iPhone 17 Serisinde Yeni Fiyatlar

Resmi satış kanallarında yapılan değişiklikle birlikte tüm modellerde yukarı yönlü güncelleme görüldü.

iPhone 17 (256 GB): 84.999 TL

iPhone 17 Pro (256 GB): 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 132.999 TL

iPhone Air (256 GB): 107.999 TL

iPhone 17e (256 GB): 59.999 TL

Daha yüksek depolama seçeneklerinde fiyatların 150 bin TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.

Aksesuar ve Giyilebilir Ürünler de Etkilendi

AirPods serisi ve bazı giyilebilir ürünlerde de fiyat artışı dikkat çekiyor:

AirPods Pro 3: 15.499 TL

AirPods 4: 8.999 TL

Apple Watch Ultra 3: 65.999 TL

Apple Watch Series 11: 23.999 TL

Buna karşın bazı iPad ve Mac modellerinde şimdilik değişiklik yapılmadı.

Fiyat artışının arkasında en önemli neden olarak döviz kurundaki yükseliş gösteriliyor. Dolar/TL kurunun 45 seviyesinin üzerine çıkması, ithal teknoloji ürünlerinde maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Samsung ve Xiaomi gibi markalar, daha agresif fiyat politikalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle Samsung’un amiral gemisi modellerinde kampanyalı fiyatların daha erişilebilir seviyelerde olması, rekabeti artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.