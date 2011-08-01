Huawei, uzun pil ömrüne odaklanan yeni modeli Huawei Enjoy 90 Pro Max’i duyurdu. 8.500 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihaz, tek şarjla iki güne varan kullanım süresi hedefleyerek özellikle yoğun kullanıcıları hedefliyor.

Büyük Batarya, Güçlü Ekran ve Dengeli Performans

Cihazda 40W hızlı şarj desteği ve enerji verimliliğini artıran akıllı güç yönetimi yer alıyor. Yaklaşık 8 mm kalınlığındaki gövdeye rağmen bu kapasitenin korunması, modelin öne çıkan detayları arasında bulunuyor.

Ön tarafta 120 Hz yenileme hızına sahip 6.84 inç OLED ekran yer alırken, performans tarafında Huawei’nin Kirin 8000 işlemcisi ve HarmonyOS 6 işletim sistemi bulunuyor. 12/16 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama seçenekleri de cihazın donanımını tamamlıyor.

Kamera tarafında 50 MP ana sensör yer alırken, modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 1.699 yuan (245 dolar) olarak açıklandı. Cihazın Çin dışındaki pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz açıklanmadı.