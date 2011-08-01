OnePlus 15T Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

OnePlus, yeni akıllı telefon modeli OnePlus 15T’yi resmi olarak duyurdu. 6.32 inç ekran boyutu ve 7.500 mAh batarya kapasitesiyle karşımıza gelen cihaz, kompakt telefon kategorisinde güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

Güçlü İşlemci, Büyük Batarya ve İddialı Kamera

Telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama seçenekleriyle yüksek performans sunmayı hedefliyor. 165 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ise özellikle oyun ve video deneyiminde akıcı bir kullanım sağlıyor.

Kamera tarafında 50 MP Sony ana sensör ve periskop telefoto lens yer alırken, 3.5x optik zoom desteği de bulunuyor. 100W hızlı şarj destekli büyük batarya ise uzun kullanım süresi vadeden cihazın en güçlü yanlarından biri olarak gösteriliyor.

OnePlus 15T’nin Çin başlangıç fiyatı yaklaşık 4.299 yuan (624 dolar) olarak açıklandı. Global pazara çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.