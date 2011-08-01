Xbox Game Pass Mayıs 2026 Oyunları Açıklandı!

Microsoft çatısı altındaki Xbox Game Pass, Mayıs 2026 döneminde kütüphanesini dikkat çekici yapımlarla genişletiyor. Bu ayın listesi, hem büyük bütçeli projeleri hem de farklı türlerde öne çıkan bağımsız oyunları bir araya getirerek oyunculara geniş bir seçenek sunuyor.

Mayıs ayına hızlı bir giriş yapan platform, klasik rol yapma deneyimlerinden birini abonelere sundu:

Final Fantasy V

Mayıs Ayında Eklenecek Oyunlar

Forza Horizon 6

Wuchang: Fallen Feathers

Descenders Next

Mixtape

Outbound

Elite Dangerous

Call of the Elder Gods

DOOM: The Dark Ages

Subnautica 2

Ben 10 Power Trip

Wheel World

Wildgate

Black Jacket

Kütüphaneden Ayrılacak Oyunlar

Yeni içeriklerin eklenmesiyle birlikte bazı yapımlar da platformdan kaldırılıyor.