Xbox Game Pass Mayıs 2026 Oyunları Açıklandı!

Microsoft çatısı altındaki Xbox Game Pass, Mayıs 2026 döneminde kütüphanesini dikkat çekici yapımlarla genişletiyor. Bu ayın listesi, hem büyük bütçeli projeleri hem de farklı türlerde öne çıkan bağımsız oyunları bir araya getirerek oyunculara geniş bir seçenek sunuyor.
Mayıs ayına hızlı bir giriş yapan platform, klasik rol yapma deneyimlerinden birini abonelere sundu:
- Final Fantasy V
Mayıs Ayında Eklenecek Oyunlar
- Forza Horizon 6
- Wuchang: Fallen Feathers
- Descenders Next
- Mixtape
- Outbound
- Elite Dangerous
- Call of the Elder Gods
- DOOM: The Dark Ages
- Subnautica 2
- Ben 10 Power Trip
- Wheel World
- Wildgate
- Black Jacket
Kütüphaneden Ayrılacak Oyunlar
Yeni içeriklerin eklenmesiyle birlikte bazı yapımlar da platformdan kaldırılıyor.
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Kulebra and the Souls of Limbo
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship
- Planet of Lana
