ChatGPT'ye Yeni Özellik Geldi: Güvenilir Kişi Desteği

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için yeni bir güvenlik özelliğini kullanıma sunmaya başladı. “Güvenilir Kişi” adı verilen sistem, özellikle zor dönemlerde kullanıcıların gerçek hayattaki bir yakınıyla daha hızlı bağlantı kurabilmesini amaçlıyor.

Yeni sistemde kullanıcılar, ayarlar menüsünden bir yetişkini güvenilir kişi olarak ekleyebiliyor. Davet kabul edildiğinde, ChatGPT bazı konuşmalarda ciddi bir güvenlik riski tespit ederse ilgili kişiye kısa bir bildirim gönderebiliyor. Bildirimde sohbet içeriği paylaşılmıyor; yalnızca kullanıcının destek ihtiyacı olabileceğine dair genel bir uyarı yer alıyor.

Bu süreç tamamen otomatik değil. OpenAI, yapay zekanın işaretlediği durumların önce eğitimli bir ekip tarafından incelendiğini ve ardından gerekli görülürse güvenilir kişiye bilgi verildiğini açıkladı. Böylece yanlış alarm riskinin azaltılması hedefleniyor.

ChatGPT’nin güvenilir kişi özelliği, en dikkat çekici adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özelliğin ilk etapta yalnızca kişisel hesaplarda aktif olacağı, iş ve kurumsal hesaplarda ise sunulmayacağı belirtiliyor.

Yeni özellikle birlikte ChatGPT’nin sadece bir sohbet aracı olmaktan çıkıp, kullanıcıların günlük yaşamında daha merkezi bir rol üstlendiği görülüyor.